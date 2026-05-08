Σοκαριστικές σκηνές βίας σημειώθηκαν στην Κολομβία, οδηγώντας στην οριστική διακοπή της αναμέτρησης του Copa Libertadores μεταξύ Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν και Φλαμένγκο, στο στάδιο «Atanasio Girardot».

Το παιχνίδι διεκόπη λίγα μόλις λεπτά μετά τη σέντρα, καθώς η κατάσταση στις εξέδρες ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο και εξελίχθηκε σε εκτεταμένα επεισόδια. Η αρχή έγινε με την έντονη αντίδραση οργανωμένων οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, οι οποίοι πέταξαν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση.

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε προέβη σε προκλητικές χειρονομίες προς την κερκίδα, γεγονός που πυροδότησε περαιτέρω την οργή των φιλάθλων. Μέσα σε λίγα λεπτά, μέρος των οργανωμένων οπαδών έσπασε τα κιγκλιδώματα και εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ αντικείμενα εκτοξεύονταν προς τους ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, στις εξέδρες ξέσπασαν βίαιες συμπλοκές, με την αστυνομία να επεμβαίνει κάνοντας χρήση δακρυγόνων στην προσπάθεια να αποκαταστήσει την τάξη. Υπό τις συνθήκες πλήρους ανασφάλειας που δημιουργήθηκαν, ο διαιτητής αποφάσισε τη διακοπή του αγώνα και την αποχώρηση των δύο ομάδων προς τα αποδυτήρια, ενώ λίγο αργότερα η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την οριστική ματαίωση της αναμέτρησης.

Οι εικόνες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το μέγεθος του χάους, με σοβαρές καταστροφές ακόμη και σε εγκαταστάσεις του γηπέδου, όπως οι χώροι υγιεινής, ενώ τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου.