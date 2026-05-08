Ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι έφερε στο προσκήνιο νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αποκαλύπτοντας πως η πλευρά του νεαρού μεσοεπιθετικού είχε επαφές με τη Ντόρτμουντ. Ωστόσο, το βασικό εμπόδιο παραμένει οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της Γκενκ, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια που συνηθίζει να κινείται ο γερμανικός σύλλογος.

Το ενδιαφέρον των Βεστφαλών για τον διεθνή άσο είναι ιδιαίτερα έντονο, όπως συμβαίνει άλλωστε και με αρκετές κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Στη Ντόρτμουντ βλέπουν στον Καρέτσα μια επένδυση με σημαντική προοπτική, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο μελλοντικής μεταπωλητικής αξίας.

Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, το μεγαλύτερο βάρος δόθηκε στο αγωνιστικό πλάνο που έχει ο σύλλογος για την εξέλιξή του. Ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα και η προοπτική σταδιακής ένταξής του στο υψηλότερο επίπεδο αποτελούν βασικά κριτήρια για την τελική του απόφαση, κάτι που είχε ήδη επισημανθεί και στο προηγούμενο διάστημα.

Η Ντόρτμουντ έχει χτίσει τη φήμη της ως ιδανικός σταθμός για νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να κάνουν το άλμα προς την ευρωπαϊκή ελίτ. Το παράδειγμα του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι χαρακτηριστικό, καθώς από τη Μόλντε πέρασε στη γερμανική ομάδα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ Σίτι, ακολουθώντας μια πορεία εκτόξευσης.

Αυτή ακριβώς τη λογική είχε αναδείξει και ο πρώην επιθετικός της Γκενκ και της εθνικής Βελγίου, Γουέσλεϊ Σονκ, στοιχείο που δείχνει πως το project των Γερμανών ταιριάζει απόλυτα με τις φιλοδοξίες του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Το ζήτημα, ωστόσο, γίνεται πιο δύσκολο στο οικονομικό κομμάτι. Αν και αρχικά έγινε λόγος για απαιτήσεις ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, στην πραγματικότητα η Γκενκ φέρεται να ξεκινά τις διαπραγματεύσεις από επίπεδα που αγγίζουν τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο η υπόθεση γίνεται σαφώς πιο περίπλοκη για τη Ντόρτμουντ.

Οι Γερμανοί θέλουν να επενδύσουν στον Καρέτσα, όμως δεν δείχνουν διατεθειμένοι να φτάσουν σε τόσο υψηλό ποσό. Η ιδανική τους προσέγγιση τοποθετείται περίπου στα 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ, όριο που θεωρούν πιο συμβατό με τη στρατηγική τους.

Άλλωστε, αν εξετάσει κανείς τις μεγάλες επενδύσεις της Ντόρτμουντ σε νεαρούς παίκτες, τα ποσά κινούνται σε αντίστοιχα επίπεδα. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποκτήθηκε στα 19 του με 35 εκατομμύρια ευρώ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στα 17 του με 30 εκατομμύρια, ο Καρίμ Αντεγέμι στα 20 του επίσης με 30, ο Τζέιντον Σάντσο στα 17 του με 20,5 και ο Χάαλαντ στα 19 του με περίπου 20 εκατομμύρια.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η περίπτωση του Καρέτσα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο: η Ντόρτμουντ βλέπει μπροστά της έναν παίκτη με τεράστιο μέλλον, όμως η Γκενκ εμφανίζεται αποφασισμένη να διαπραγματευτεί σκληρά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.