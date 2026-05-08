Η Τράπεζα της Αμερικής (Bank of America) εκτιμά πως το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026 θα προσθέσει περίπου 41 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και οικονομικά γεγονότα στην ιστορία.

Η διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί αυτό το καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, αναμένεται να έχει τεράστιο αντίκτυπο τόσο στο παγκόσμιο ΑΕΠ όσο και στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας, προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από 824.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης διεθνώς, σε τομείς όπως οι κατασκευές, οι υποδομές, οι μεταφορές, η φιλοξενία και οι υπηρεσίες.

Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενο, τόσο σε διάρκεια όσο και σε συμμετοχές. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες σε 16 διαφορετικές πόλεις. Η προσέλευση των φιλάθλων εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 6,5 εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσια από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1994.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι αναλυτές της Bank of America προβλέπουν πως η Γαλλία θα κατακτήσει το τρόπαιο, επικρατώντας της Ισπανίας στον τελικό. Ο Κιλιάν Μπαπέ θεωρείται το φαβορί για πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και ο παίκτης που θα οδηγήσει τους «τρικολόρ» μέχρι την κορυφή, σηκώνοντας το χρυσό τρόπαιο αξίας 746.811 δολαρίων.

Παράλληλα, ο Λαμίν Γιαμάλ αναμένεται, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, να αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής του τουρνουά, ενώ ως πιθανές εκπλήξεις ξεχωρίζουν η Νορβηγία, η Ιαπωνία και το Μαρόκο.

Η FIFA αναμένεται επίσης να καταγράψει ιστορικά έσοδα από τη διοργάνωση. Ο οικονομικός κύκλος 2023-2026 υπολογίζεται ότι θα αποφέρει περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό αυξημένο σχεδόν κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όταν τα συνολικά έσοδα είχαν φτάσει τα 7,6 δισεκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων θα προέλθει από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρουν περίπου 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα εμπορικά και χορηγικά συμβόλαια αναμένεται να προσθέσουν άλλα 2,7 δισεκατομμύρια, ενώ τα εισιτήρια και οι υπηρεσίες φιλοξενίας θα συνεισφέρουν περίπου 3 δισεκατομμύρια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού οφέλους, με πρόβλεψη για 185.000 νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ΑΕΠ τους, ενώ η συνολική οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι – δηλαδή περίπου το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού – θα παρακολουθήσουν μέρος της διοργάνωσης είτε από τα γήπεδα, είτε μέσω τηλεόρασης, είτε από ψηφιακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, η τελική αναμέτρηση ενδέχεται να καταναλώσει έως και το 7% της συνολικής παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης, στοιχείο που υπογραμμίζει τη μετατροπή του Μουντιάλ σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα με πρωτοφανή ψηφιακή απήχηση.