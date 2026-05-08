Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 29χρονος άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι Αρχές έλαβαν κλήση για άνδρα που αρχικά κινούνταν σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, αναφέροντας ότι ενδεχομένως πρόκειται για διαρρήκτη.

Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για άνδρα που διέμενε με τη σύντροφό του σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης της πολυκατοικίας.

Ο 29χρονος, όπως στη συνέχεια παραδέχθηκε η σύντροφός του, το προηγούμενο βράδυ είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες. Το πρωί της Πέμπτης τον έπιασε υπερδιέγερση και ξεκίνησε να σκαρφαλώνει στα διπλανά μπαλκόνια. Το διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν, βρισκόταν στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη καταφέρει να κατέβει στο από κάτω μπαλκόνι, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος.

Ο 29χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.