Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Eurobank το Α’ τρίμηνο του 2026, με οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά €1,1 δισ. και αύξηση 9,8% σε ετήσια βάση. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €0,3 δισ. στο τρίμηνο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 25,9%.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,09, ενώ οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος συνεισέφεραν το 47% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,1%, με τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα €2,55.

Αύξηση εσόδων και ισχυρή πιστωτική επέκταση

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,0% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €664 εκατ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε σε 2,46%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% και ανήλθαν σε €203 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από χορηγήσεις δανείων, διαχείριση περιουσίας και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% σε €866 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε €877 εκατ. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,5% σε €330 εκατ., με τον δείκτη κόστους προς συνολικά έσοδα να διαμορφώνεται σε 37,6%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,6% σε €536 εκατ., ενώ τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 7,8% σε €460 εκατ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €351 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €331 εκατ.

Κεφαλαιακή επάρκεια και ποιότητα χαρτοφυλακίου

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε σε 2,6%, ενώ η κάλυψη των NPEs από σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) να διαμορφώνεται σε 20,4% και τον δείκτη CET1 σε 15,4%.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €108 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €62,3 δισ. στην Ελλάδα, €28,7 δισ. στην Κύπρο και €14,0 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων, προ προβλέψεων, ανήλθαν σε €57,1 δισ., εκ των οποίων €37,7 δισ. στην Ελλάδα, €9,0 δισ. στην Κύπρο και €9,3 δισ. στη Βουλγαρία. Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €82,4 δισ., με τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 67,6% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 165,3%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά €1,1δις ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε €9 σεντς, με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου.

Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου. Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης.

Σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026.»

Υπό διαχείριση κεφάλαια

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €10,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €14,1 δισ.