Έναν εφιάλτη περίπου δύο ετών έζησε αστυνομικός από την Αθήνα, καθώς απέρριψε μια λογίστρια και εκείνη τον διέσυρε, κατηγορώντας τον για βιασμό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όλα ξεκίνησαν το 2021. Τότε, η γυναίκα ηλικίας 40 ετών πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα για να διευθετήσει ένα ζήτημά της. Εκεί την εξυπηρέτησε ένας αστυνομικός, στο πρόσωπο του οποίου είδε τον άνδρα της ζωής της.

Για δύο χρόνια λοιπόν, η λογίστρια τον παρενοχλούσε, εκλιπαρώντας να κάνουν σχέση, με εκείνον να μην ενδίδει ποτέ.

Μάλιστα, η 40χρονη έφτασε στο σημείο να στείλει 41.000 e-mails, εκατοντάδες μηνύματα και ηχητικά 350 ωρών, στα οποία ξεδίπλωνε τα αισθήματά της, με τον αστυνομικό να παραμένει ανένδοτος.

Έτσι, τον κατήγγειλε για βιασμό, ενώ τον διέσυρε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενη πως εκείνος την παρενοχλούσε.

Ο αστυνομικός πέρασε από πειθαρχικό και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αθήνα, ενώ διαλύθηκε και ο αρραβώνας του.

Τελικά, στο δικαστήριο που έγινε δικαιώθηκε, με τη λογίστρια να καταδικάζεται σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και να καλείται να πληρώσει χρηματικό ποσό.

Η δικηγόρος του αστυνομικού, Εβίτα Βαρελά, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Σίγουρα νιώθει δικαίωση. Νιώθει δικαίωση γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ήταν πολύς ο χρόνος, ήταν οι αποστάσεις που έπρεπε να διανύσει για να έρθει ξανά στα δικαστήρια.

»Το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα εντελώς τυχαία, επειδή έτυχε να βρίσκεται μία δημοσιογράφος στο ακροατήριο την προηγούμενη εβδομάδα.

»Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν απλά ένας ευγενικός αστυνομικός, αυτό είναι το ιδιαίτερο της υπόθεσης. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε τίποτα μεταξύ τους. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι δεν ανταποκρίνεται στα ερωτικά της καλέσματα, τότε αποφάσισε να τον εκδικηθεί και ξεκίνησε ο Γολγοθάς του. Έγιναν όλες οι δημοσιεύσεις σε διαδικτυακούς ιστότοπους, με εξυβρίσεις, συκοφαντικές δυσφημίσεις και εντέλει με την ψευδή καταμήνυση, γιατί κατέθεσε μήνυση η κυρία αυτή ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά».