Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα από την έκδοση της απόφασης για την υπόθεση των υποκλοπών ολοκληρώθηκε η καθαρογραφή του σκεπτικού της, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την έναρξη του νέου κύκλου ερευνών, μεταξύ άλλων, και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, Νίκου Ασκιανάκη, αριθμεί 1930 σελίδες και μαζί με τα πρακτικά της δίκης διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα η οποία θα βάλει στο «κάδρο» της υπόθεσης και νέα πρόσωπα.

Ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται αναλυτικά στα νέα πρόσωπα που προέκυψαν από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και στο ρόλο που ενδεχομένως διαδραμάτισαν, δίνοντας έμφαση στο αδίκημα της κατασκοπίας.

Στην απόφαση φέρεται να καταγράφεται με λεπτομέρειες ο τρόπος λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορούν να αποσπαστούν σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων, που κατείχαν καίρια χαρτοφυλάκια με απόρρητες και μυστικές πληροφορίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κρατικούς αξιωματούχους που είχαν γίνει στόχος παρακολούθησης, αναφέροντας: «λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπασθούν σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας «Predator», μεταξύ των οποίων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Νικόλαος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και άλλων υπουργών που χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες (κατά την έννοια του άρθρου 149 ΠΚ) αλλά και των απόρρητων κρατικών εγγράφων που ο πρώην υπουργός και ήδη παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας, κ. Χρήστος Σπίρτζης, διατηρούσε στην κινητή τηλεφωνική του συσκευή σε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), τα οποία εισφέρθηκαν στα αναγνωστέα έγγραφα και μπορούσαν να υποκλαπούν (τα οποία αφορούσαν διαπραγματεύσεις για τη μεταβολή του νομικού καθεστώτος σε σχέση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), την αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τηλεγράφημα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, αναφορικά με την εγκαθίδρυση νέας γραμμής αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέα Υόρκη μέσω Αθήνας), καταδεικνύεται ότι ενόψει των εν λόγω νέων στοιχείων πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επανεξετασθεί η τυχόν τέλεση εκ μέρους των κατηγορουμένων και των τυχόν τρίτων συμμετόχων και άλλων αξιόποινων πράξεων και δη της κατασκοπίας του αρ. 148 ΠΚ (τουλάχιστον υπό τη μορφή της απόπειρας)».

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι από τα στοιχεία που προέκυψαν «καταδεικνύεται ότι οι κατηγορούμενοι σε σύμπραξη με έτερους εργαζόμενους αναβάθμισαν και προετοίμασαν πλήρως την υποδομή τους για την εφαρμογή και αποπεράτωση του εγκληματικού τους σχεδίου με την αποστολή περαιτέρω μηνυμάτων προς τους στόχους που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν μέσω των κινητών τους συσκευών».

Στη δικαστική απόφαση περιλαμβάνεται ολόκληρη η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος αναφερόμενος στους υψηλά ιστάμενους «στόχους» του Predator διαπιστώνει μεγάλη απροθυμία «να δώσουν τα τηλέφωνά τους προς εξέταση, να υποβάλλουν εγκλήσεις ή έστω να παραστούν και ως απλοί μάρτυρες στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, ειδικά για πολύ υψηλά ιστάμενους ανθρώπους, στρατιωτικούς, υπουργούς κτλ., αρκετοί από τους οποίους είναι πιθανό να είχαν πατήσει τα σχετικά λινκ και με αυτόν τον τρόπο να είχε εγκατασταθεί στο κινητό τους παράνομο λογισμικό παρακολούθησης».