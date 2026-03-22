Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής στους Αμπελόκηπους, όταν μια σειρά από δυνατούς θορύβους και συναγερμούς αυτοκινήτων «σήκωσε» στο πόδι ολόκληρη τη γειτονιά, με τους κατοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1:00, όταν –σύμφωνα με μαρτυρίες– ένα όχημα κινούνταν ανεξέλεγκτα, χτυπώντας διαδοχικά σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο έπαιρνε «σβάρνα» δεξιά και αριστερά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε πως στο τιμόνι βρισκόταν μια 40χρονη γυναίκα. Η οδηγός, κατά πληροφορίες ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία, στην προσπάθειά της να παρκάρει, προσέκρουσε συνολικά σε τουλάχιστον 14 οχήματα, που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Καλαμών, Τρικάλων, Κανδάνου και Μεσσηνίας, στους Αμπελόκηπους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο, καθώς η μέτρηση έφτασε στο 0,78. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της, της πέρασαν χειροπέδες και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της.