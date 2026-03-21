Για την περιπέτεια που πέρασε πριν από αρκετό διάστημα, όταν επιτήδειοι της απέσπασαν πολύτιμα κοσμήματα ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μίλησε η Λόλα Νταϊφά στην εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα”.

Με αφορμή τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, η “Σιδηρά Κυρία των Δημοσίων Σχέσεων” αποκάλυψε πως λίγες ημέρες μετά τη ληστεία είδε τα κλοπιμαία να βγαίνουν στο “σφυρί” στην εκπομπή του γνωστού γκαλερίστα.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο, και τους είπε ότι εγώ του είχα δώσει το σχέδιο να τα φτιάξει. Τώρα έχουν φύγει από αυτόν που τα πουλούσε κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα έχει η αστυνομία, και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, τα είχε βγάλει σε βίντεο», περιέγραψε η Λόλα Νταϊφά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Πήρα τηλέφωνο και έκανα μια προσφορά 1000 ευρώ, και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις. Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ή θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο να μην πάω, και μου είπαν να μην πάω γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα, “Α, είναι τα κλεμμένα μου”. Μου έκλεισαν το τηλέφωνο», αφηγείται αμέσως μετά.

Μάλιστα, η Λόλα Νταϊφά βγήκε και τηλεφωνικά το πρωί του Σαββάτου (21/3) στον αέρα της εκπομπής, καταγγέλλοντας:

«Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη… Την πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι σε βίντεο όμως…».