Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα που συνελήφθη, καθώς η έφοδος σε αποθήκη του αποκάλυψε ότι κατείχε 150 πλαστούς πίνακες Ελλήνων ζωγράφων, ενώ φέρεται να επιβεβαιώθηκε και η αυθεντικότητα του Ευαγγελίου που διαφήμιζε στα social media.

Πιο αναλυτικά, όλα ξεκίνησαν το τελευταίο 24ωρο, όταν δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -πλέον έχει κατέβει- και έδειχνε ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που ήθελε να πουλήσει από 8.000 έως 12.000 ευρώ.

Έτσι, εκατοντάδες πολίτες τηλεφώνησαν στην ΕΛ.ΑΣ. ζητώντας εξηγήσεις για το πώς γίνεται κάποιος να πουλάει ένα σπάνιο Ευαγγέλιο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο γκαλερίστας μπήκε αμέσως στο «στόχαστρο» των αρχών, με το ελληνικό FBI να κάνει έφοδο σε αποθήκη που διατηρεί ο γκαλερίστας στο Ελληνικό.

Εκεί φέρεται να εντοπίστηκαν 150 πλαστοί πίνακες Ελλήνων ζωγράφων και άλλα τόσα έργα τέχνης περίπου, τα οποία φαίνεται να είναι αυθεντικά, αλλά να υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο αποκτήσής τους.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σημείωσε στο Live News ότι το Ευαγγέλιο φέρεται να είναι αυθεντικό και να χρονολογείται περίπου στα μέσα του 1700. Επίσης, φέρεται να προέρχεται από τη Βενετία και να συνδέεται με τον τότε μητροπολίτη της εποχής Παρθένιο.

Επιπλέον, στην κατοχή του γκαλερίστα βρέθηκαν και 150.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία έχουν κατασχεθεί.

Φωτογραφίες από το Ευαγγέλιο:

Βίντεο από την έφοδο του ελληνικού FBI: