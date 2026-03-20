Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη πασίγνωστου γκαλερίστα στα νότια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα γίνεται από το ελληνικό FBI μετά από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τον γκαλερίστα να διαφημίζει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1700.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει κατασχεθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που θα εξεταστεί η νομιμότητα της προέλευσής του, αλλά και εκατοντάδες έργα τέχνης – κυρίως πίνακες ζωγραφικής – που θα ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους.