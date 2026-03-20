Μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη του πασίγνωστου γκαλερίστα στα νότια προάστια, ακολούθησε η σύλληψη του για αδικήματα του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τον γκαλερίστα να διαφημίζει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1700.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κατασχεθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που θα εξεταστεί η νομιμότητα της προέλευσής του, αλλά και εκατοντάδες έργα τέχνης – κυρίως πίνακες ζωγραφικής – που θα ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους.