Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν ένας 39χρονος και μία 47χρονη που είχαν γίνει ο «εφιάλτης» των καταστηματαρχών σε Γλυφάδα, Άλιμο, Ηλιούπολη κ.ά. περιοχές στα νότια της Αττικής. Το Newsbeast εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας, που εξαρθρώθηκε από την Άμεση Δράση και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής.

Όπως προκύπτει από τα βίντεο-ντοκουμέντο, το ζευγάρι δρούσε με συγκεκριμένο σχέδιο: είτε παραβίαζαν την κεντρική είσοδο είτε έσπαγαν τους υαλοπίνακες των καταστημάτων. Ο 39χρονος ήταν εκείνος που έμπαινε στο εσωτερικό, αφαιρώντας με ταχύτητα μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές και τιμαλφή, ενώ η 47χρονη ήταν κατά βάση τσιλιαδόρος.

Κατά τη σύλληψή τους στο Παλαιό Φάληρο, βρέθηκαν ρούχα τα οποία χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, αλλά έχουν καταγραφεί με αυτά από κάμερες ασφαλείας.

Η Ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής, που ανέλαβε την έρευνα μετά τις συλλήψεις από την Άμεση Δράση, διαπίστωσε ότι η συνολική τους λεία αγγίζει τα 7.400 ευρώ. Στο μικρό όχημα που εντοπίστηκε το «δίδυμο» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και κλεμμένων προϊόντων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.