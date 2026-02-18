Απολογείται σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Οι δικηγόροι χθες πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων υπάρχουν συγκεντρωμένοι για να εκφράσουν συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

«Εγκατέστησα νέα γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός»

Για έντονη οσμή αερίου που τους έκανε ακόμα και να δακρύζουν αναφέρουν οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο εργοστάσιο.

«Τις τελευταίες 15 μέρες πριν τη φωτιά είχα παρατηρήσει μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου αλλά ούτε και με καθαρή οσμή αερίου», σημείωσε εργαζόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Εργαζόμενη του εργοστασίου ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπήρχε έντονη οσμή ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου και να καλύπτεις τη μύτη σου. Το ανέφερα στον κ. (…) και μου απάντησε ότι οι ανώτεροι του ανέφεραν ότι είναι οσμή από τον υπόνομο».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.