Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό δυστύχημα, αλλά και για τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην τεράστια δικογραφία.

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, το ένα από τα οποία έκλεισε ήδη για λόγους ασφαλείας.

Το ΕΡΤnews έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντα από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, με τη φλόγα να καίει μέσα στη διαλυμένη από την έκρηξη πτέρυγα και τα σκαπτικά μηχανήματα να αποσύρουν άμορφες μάζες σιδερικών για να προχωρήσουν οι έρευνες των Αρχών.

Οι έρευνες χρειάστηκε να διακοπούν για περίπου μία εβδομάδα, καθώς η συσσώρευση προπανίου στο έδαφος ήταν μεγάλη και ο κίνδυνος ατυχήματος ορατός.

Περίπου 10 μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν τον σάπιο σωλήνα από όπου προήλθε η διαρροή.

«Εγκατέστησα νέα γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός»

Για έντονη οσμή αερίου που τους έκανε ακόμα και να δακρύζουν αναφέρουν οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο εργοστάσιο.

«Τις τελευταίες 15 μέρες πριν τη φωτιά είχα παρατηρήσει μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου αλλά ούτε και με καθαρή οσμή αερίου», σημείωσε εργαζόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Εργαζόμενη του εργοστασίου ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπήρχε έντονη οσμή ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου και να καλύπτεις τη μύτη σου. Το ανέφερα στον κ. (…) και μου απάντησε ότι οι ανώτεροι του ανέφεραν ότι είναι οσμή από τον υπόνομο».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Πώς προκλήθηκε ο σπινθήρας

Εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη ηλεκτρολόγου ισχυρίζεται πως ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη μπορεί να προκληθεί κατά την ενεργοποίηση του ρελέ.

«Ναι, είναι δυνατόν να γίνει αυτό γιατί υπάρχει ρελέ ενεργοποίησης φορτίου… Εγώ μια φορά είχα ανοίξει το συγκεκριμένο ηλεκτρολογικό κουτί και είχα δει το ρελέ και τον πιεσοστάτη, τα οποία ήταν απλού τύπου, όχι αντιεκρηκτικά», σχολίασε ηλεκτρολόγος.

Οι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους υποστηρίζουν ότι η έντονη οσμή υπήρχε επί μήνες, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα από τους υπεύθυνους.

Ευθύνες σε όσους υπέγραφαν τα έγγραφα θα επικαλεστεί ο ιδιοκτήτης στην απολογία του. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί. Εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων σε ένδειξη συμπαράστασης.

Την ίδια ώρα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας πραγματοποιούσαν σαρωτικούς ελέγχους σε όλες τις μονάδες παραγωγής της εταιρείας.

Οι δικηγόροι ζήτησαν την προθεσμία, έστω μίας ημέρας, ώστε να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να μεταθέσουν την ευθύνη στους υπογράφοντες τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Η δεύτερη επιχείρηση στον Πετροπόρο σφραγίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι η έλλειψη επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών και πυροπροστασίας αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων.