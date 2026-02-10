Ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, μετά από αναβολή δίκης, μεταξύ αντιδίκων για υπόθεση παράσυρσης ανηλίκου από δίκυκλο. Περαστικοί, αλλά και αστυνομικός που μόλις είχε τελειώσει την υπηρεσία του στο δικαστικό μέγαρο έτρεξαν να χωρίσουν δύο άντρες που συνεπλάκησαν άγρια.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη εκδικαζόταν στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο, υπόθεση παράσυρσης ανήλικου παιδιού, περίπου 10 ετών, μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του σε βάρος 62χρονου. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Παπαναστασίου το 2022 και η δίκη αναβλήθηκε για τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μετά την αναβολή ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο απέναντι από το δικαστικό μέγαρο. Σύμφωνα με βίντεο του emakedonia.gr, ο δράστης ρίχνει κάτω τον 62χρονο και συνεχίζει να τον χτυπά.

Το περιστατικό διακόπηκε με την παρέμβαση αστυνομικού που υπηρετούσε στο δικαστικό μέγαρο και μόλις είχε ολοκληρώσει τη βάρδια του και ενός δικαστικού υπαλλήλου. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με την πλευρά του 62χρονου, η οικογένεια του παιδιού ζήτησε χρήματα για να τα βρουν εξωδικαστικά, εκείνος αρνήθηκε και για αυτό τον χτύπησαν.