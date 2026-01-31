Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις για την ασφάλεια των πολιτών και την πρόληψη παραβάσεων, συνδυάζοντας ελέγχους οχημάτων, ατόμων και καταστημάτων σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν ειδικές δράσεις από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τις βραδινές ώρες της 29ης και 30ης Ιανουαρίου 2026, για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών και άλλων παραβάσεων σε Περιστέρι, Ίλιον και Φυλή.

Στις δράσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν 505 έλεγχοι ατόμων, οχημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ βεβαιώθηκαν 72 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη Κ.Τ.Ε.Ο., έλλειψη καθρεφτών και έλλειψη σιγαστήρα.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 20 άδειες κυκλοφορίας, 23 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανούς 23 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 12 προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων προέκυψε σύλληψη ατόμου ως διωκόμενου και έτερου ατόμου για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.