Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου σε γυμνάσιο του Αιγίου, όταν ένας 16χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν 14χρονο συμμαθητή του.

Όπως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ένας 14χρονος βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, μετά από γροθιά που δέχθηκε στο κεφάλι από 16χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της σχολικής μονάδας, με τις Αρχές να αναζητούν για να συλλάβουν τόσο τον 16χρονο όσο και τον πατέρα του για παραμέληση της εποπτείας του, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο tempo24.news.