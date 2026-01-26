Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» αναφορικά με τη διευθύντρια σχολείου στις Σέρρες που έκλεισε το στόμα μαθητή με μονωτική ταινία. «Το μαρτύριο επιδεινώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια» τονίζει κάτοικος της περιοχής και μιλά για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού και τα προβλήματα που δημιουργούσε συνεχώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 60χρονη εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του παιδιού να τον φιμώσει· όταν εκείνη αρνήθηκε, το έκανε η ίδια, επιχειρώντας στη συνέχεια να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η εκπαιδευτικός συνελήφθη και το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς προς 10 ευρώ την ημέρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένες αναφορές για τη συμπεριφορά της, καθώς στο παρελθόν είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

«Έφερνε τις καθηγήτριες σε κατάσταση να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο και να ζητάνε τη μετάθεσή τους»

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Από την αρχή συνέβαιναν αλλοπρόσαλλα πράγματα, αλλά λέγαμε ότι ίσως ήταν υπερβολή των παιδιών και των γονιών. Διαπληκτιζόταν συνεχώς με τους καθηγητές, είχε συνέχεια εχθρική συμπεριφορά απέναντί τους.

Έφερνε τις καθηγήτριες σε κατάσταση να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο και να ζητάνε τη μετάθεσή τους» επεσήμανε ο Αθανάσιος Κατρακάζης, κάτοικος της περιοχής μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 26/1 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».