Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Εφετείο Αθηνών, όπου εκδικάζεται σήμερα, σε δεύτερο βαθμό, η πολύκροτη υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό, προχώρησαν από νωρίς το πρωί η Επιτροπή Αλληλεγγύης που σχηματίστηκε για την υποστήριξη και δικαίωση του θύματος και άλλες συλλογικότητες.

Όπως τονίζεται από τις οργανώσεις «η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, έπειτα από τη συνεχή και δυναμική κινητοποίηση αλληλέγγυου κόσμου, είχε δικαιώσει τη 12χρονη κοπέλα και την οικογένειά της, απαλλάσσοντας τη μητέρα από το στημένο κατηγορητήριο που της είχε αποδοθεί». Ταυτόχρονα υπήρξε καταδικαστική για τον βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος σε πρωτόδικο επίπεδο είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Ενάμιση χρόνο μετά την αποκάλυψη των όσων συνέβησαν η υπόθεση ωστόσο έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς έχουν ασκηθεί εφέσεις τόσο από τους καταδικασθέντες όσο και από την Εισαγγελία.

Η Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ως προς το αδίκημα της μαστροπείας, για το οποίο η μητέρα της ανήλικης είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό, κρίνοντας ότι ουσιώδη στοιχεία της δικογραφίας δεν συνεκτιμήθηκαν επαρκώς.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρώτο βαθμό, δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή, ενώ στους υπόλοιπους 17 καταδικασθέντες επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή και περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση τώρα αναμένεται να εξεταστεί από την αρχή, ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα η απόφαση αν θα πραγματοποιηθεί κανονικά από σήμερα η δικάσιμος καθώς υπάρχει αίτημα και από τις δύο πλευρές για αναβολή, με εκείνη της οικογένειας να επικαλείται σοβαρό προσωπικό λόγο που σχετίζεται με την απώλεια κοντινού συγγενικού προσώπου.

Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και των παιδοβιαστών είναι το μήνυμα που στέλνει η Επιτροπή Αλληλεγγύης, με τα μέλη της να στέκονται στο πλευρό της οικογένειας και να δηλώνουν το παρών και εκτός της αίθουσας, η οποία παρά την αρχικά αντίθετη απόφαση, διεξάγεται κανονικά με κόσμο.