Για τις 16 Νοεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση στο Εφετείο της συγκλονιστικής υπόθεσης βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό.

Στο εδώλιο ήταν 13 από τους συνολικά 19 καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση.

Από το εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, ωστόσο, απουσίαζε ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση Ηλίας Μίχος ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 έτη.

Ο 56χρονος με δήλωση του, η οποία προσκομίστηκε στο Εφετείο, έκανε γνωστό πως δεν επιθυμούσε τη μεταγωγή του από τις φυλακές των Γρεβενών όπου κρατείται.

Ο αποκαλούμενος «Μιχάλης» στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος και σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών οδηγήθηκε στη δικαστική αίθουσα καθώς είναι ο δεύτερος από τους καταδικασθέντες που πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

Δίπλα του στο εδώλιο κάθισε και η μητέρα της 12χρονης η οποία, μετά την έφεση που άσκησε η εισαγγελία κατά της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης που αφορούσε την κατηγορία της μαστροπείας, θα δικαστεί και πάλι.

Η πλειονότητα από τους 16 καταδικασμένους ως «πελάτες», σε ποινές από 13 μήνες φυλάκισης έως 7 χρόνια κάθειρξης, βρέθηκαν στο δικαστήριο για να δώσουν εξηγήσεις.

Όλοι, με απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου έχουν αφεθεί ελεύθεροι, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματα αναστολής στην έφεση.

Στο δικαστήριο, όπου η διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών όπως και στον πρώτο βαθμό, υποβλήθηκαν από συνηγόρους κατηγορουμένων αιτήματα αναβολής αλλά και διακοπής της δίκης λόγω κωλυμάτων.

Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κάποιον συνηγόρων υπεράσπισης για τις 16 Νοεμβρίου 2026, παρά την πρόταση της εισαγγελέως που είχε ζητήσει διακοπή.

Μετά την αναβολή της δίκης συγκεντρωμένοι έξω από το Εφετείο κινήθηκαν απειλητικά σε βάρος κατηγορούμενου χωρίς ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω η ένταση.