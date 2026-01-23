Κύμα συμπαράστασης έχει ξεσπάσει στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη δημοσιότητα της επίθεσης που δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εκδότης της «Μαγνησίας», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, με πολλούς από τους χρήστες να στέλνουν περαστικά και να ζητούν πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την άμεση κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά έγραψε: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμπαράσταση. Αυτή την ώρα βρίσκομαι στα δικαστήρια για την υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της μέρας. Είμαι καλά στην υγεία μου και με το ηθικό μου ακμαίο. Δεν πτοούμαι από τέτοιου είδους ενέργειες. Συνεχίζω στον δρόμο που έχω επιλέξει, άτεγκτος».

Τα σχόλια

Πολλά είναι τα σχόλια των χρηστών κάτω από την ανάρτηση του magnesianews.gr.

«Ο ξυλοδαρμός από κουκουλοφόρους του Α. Καρεκλίδη στον Βόλο είναι άνανδρος και απαράδεκτος. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση ούτε στην πόλη μας, ούτε πουθενά».

«Μαφιόζικη, άνανδρη επίθεση.(…). Η δικαιοσύνη πρέπει πλέον να σταθεί στο ύψος της και να προστατέψει τους πολίτες και όλη την κοινωνία αυτής της πόλης».

«Αυτό που έγινε χθες το βράδυ στον Δημήτρη Καρεκλίδη είναι ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατία στον Βόλο. Όταν εκδότες και δημοσιογράφοι δέχονται κουκουλοφόρες επιθέσεις έξω από το σπίτι τους, κάτι έχει σαπίσει βαθιά. Καμία ανοχή στη βία, καμία σιωπή. Οι δράστες πρέπει να βρεθούν και να λογοδοτήσουν», είναι μερικά από τα σχόλια.

Κύμα συμπαράστασης στον δημοσιογράφο

Μεϊκόπουλος: Η δημοκρατία προϋποθέτει ελεύθερη, ανεξάρτητη και πολυφωνική δημοσιογραφία

Σε ανάρτησή του ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έγραψε χαρακτηριστικά πως «τέτοιες πράξεις είναι άνανδρες και απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε καμία κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της. Η άσκηση βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος δημοσιογράφων συνιστά ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στο δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση. Η δημοκρατία προϋποθέτει ελεύθερη, ανεξάρτητη και πολυφωνική δημοσιογραφία, χωρίς φόβο, χωρίς πιέσεις και χωρίς βία. Όταν η κριτική αντιμετωπίζεται με γροθιές και όχι με επιχειρήματα, τότε το πρόβλημα δεν είναι η δημοσιογραφία, αλλά όσοι ενοχλούνται από αυτήν.

Η Πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στην άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να διασφαλίσουν ότι τέτοιες πράξεις δεν μένουν ατιμώρητες. Η ανοχή στη βία γεννά περισσότερη βία».

Αναστασίου: Ο Καρεκλίδης έχει αποδείξει ότι είναι παλληκάρι και αγωνιστής

Ανάρτηση στήριξης στα κοινωνικά δίκτυα έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Γιάννης Αναστασίου, τονίζοντας ότι ο εκδότης της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ είναι παλληκάρι και αγωνιστής. Όπως αναφέρει “Ο εκδότης και δημοσιογράφος της Μαγνησίας του Ράδιο Ένα και του Magnesianews.gr Δημήτρης Καρεκλίδης έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι παλληκάρι και αγωνιστής για την ελευθεροτυπία και την αναζήτηση της αλήθειας στη δημοσιογραφία. Η άνανδρη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε χθες βράδυ από δύο κουκουλοφόρους έξω από το σπίτι του, αποτελεί ευθεία επίθεση στην δημοκρατική ομαλότητα της πόλης. Η τοπική κοινωνία απαιτεί από τις αρχές να εντοπίσουν άμεσα τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της οφείλουν επιτέλους να πάρουν αποστάσεις θέτοντας τα όρια που οι νόμοι και η πολιτική τάξη επιβάλλουν, απέναντι σε συμπεριφορές και πράξεις που οδηγούν σε πολιτική ανωμαλία την πόλη του Βόλου. Ο Βόλος δεν ήταν και δεν θα γίνει Σικάγο”.

Γαργάλας: Συμπαραστέκομαι και συμπάσχω

Τη στήριξή του στον Αρχιμήδη- Δημήτρη Καρεκλίδη εξέφρασε από τα κοινωνικά δίκτυα και ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Βόλου κ. Κώστας Γαργάλας. Αναλυτικά επισημαίνει στην ανάρτησή του:

«ΒΟΛΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΟΛΗ. Η πόλη μας πλέον, εδώ και δέκα και πλέον χρόνια, έχει εξελιχθεί σε μια άκρως επικίνδυνη πόλη για να ζει κανείς. Η ελεύθερη έκφραση της διαφορετικής άποψης μετατρέπεται σε “αδίκημα”, ο λόγος γίνεται “εχθρός”, η πολιτική θέση “διώκεται”, η αντιπαράθεση ιδεών γίνεται αιτία “πολεμικής” επίθεσης. Για τους “απείθαρχους αντικαθεστωτικούς” πρώτα έρχονται οι απειλές, κατόπιν οι ποινικές και αστικές διώξεις που γίνονται αποδεκτές προς εκδίκαση από τους “λειτουργούς” μιας αμφιλεγόμενης στον Βόλο “δικαιοσύνης”, κι αφού το φρόνημα δεν κάμπτεται, έρχεται η σειρά της βίας, που δεν είναι πλέον λεκτική αλλά σωματική και πολύ επικίνδυνη για τη ζωή βία. Τρία περιστατικά. Πρώτα χρονικά το δικό μου, μετά του Λημνιού, χθες του δημοσιογράφου Καρεκλίδη. Στη δική σας ευθύνη να σκεφθείτε το κοινό σημείο των τριών αυτών περιπτώσεων. Με πολιτική ευθύνη και συνείδηση, που απορρέει από την ιδεολογική μου τοποθέτηση, για τα γραφόμενα, συμπαραστέκομαι και συμπάσχω με το χθεσινό θύμα της βίας στον Βόλο, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Καρεκλίδη.

Υγ. Ιστορικά επιβεβαιωμένο είναι πως όταν οι εξουσιοδοτημένες “Αρχές” κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα, αφήνοντας να αλωνίζουν “ποικιλότροπες αλητείες”, ασυμμάζευτες και ατιμώρητες, τόσο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος απόψεις, λανθασμένες μεν αλλά κοινωνικά αιτιολογημένες, αυτοδικίας. Οι νουνεχείς και πολιτικά ώριμοι αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε στην πόλη να εμφανιστεί».