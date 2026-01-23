Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι ανάμεσα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε τους πολίτες μέσω του παράνομου λογισμικού που ήταν εγκατεστημένο στο σύστημα εισροών-εκροών τουλάχιστον 20 βενζινάδικων.

Σε έναν διάλογο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μέλος του κυκλώματος ενημερώνει συνεργάτη του, ότι συγγενικό του πρόσωπο πήγε στο πρατήριο και ζήτησε από τον υπάλληλο του βενζινάδικου να μην του βάλει «πειραγμένο» καύσιμο.

Ο διάλογος

Μέλος κυκλώματος: Λοιπόν, κάνε μου μία χάρη. Επειδή έρχεται εδώ ένας θείος σου και κατεβαίνει και αεράτος και μιλάει στο προσωπικό και τους λέει φτιάξε μου την αντλία.

Συνομιλητής: Ποιος θείος μου;

Μέλος κυκλώματος: Άκου, ένας με ένα μαύρο αυτοκίνητο εδώ πέρα. Για να μη θολώσει το μυαλό μου τελείως

Συνομιλητής: Άκου, άκου.

Μέλος κυκλώματος: Πες του, επειδή είναι, δεν μου το είπανε εκείνη την ώρα να βγω να γίνει της πουτ…

Συνομιλητής: Μαύρο αυτοκίνητο;

Μέλος κυκλώματος: Ναι. Πες, αν, πες δεν θα ξαναέρθει κανένας εδώ. Εκτός από τον πατριό σου και τη μάνα σου, το είπα σε όλους, και να πει αυτό το πράγμα. Θα βγω και θα τους γαμ… στο ξύλο.