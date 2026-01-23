Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αρχές στις Σέρρες, τη στιγμή που επιχειρούσε να παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πακέτο, το οποίο είχε αποσταλεί από χώρα του εξωτερικού, περιείχε 747,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy» ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες κάνναβης και συγκεκριμένα 17,36 γραμ. ακατέργαστης και 55,84 γραμ. κατεργασμένης («σοκολάτα»), όπως επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Εις βάρος του σχηματίστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, δικογραφία για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.