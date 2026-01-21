Θύμα ξυλοδαρμού από συγκρατούμενούς του μέσα στις φυλακές Κασσαβέτειας, έπεσε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, καθώς φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος, σύμφωνα με το gegonota.news, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στη φυλακή.

Στη συνέχεια, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας. Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Όπως περιέγραψε ο Θανάσης Οικονόμου, πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων Κασσαβέτειας, μιλώντας στο magnesianews.gr: «Θα μπορούσαν να καούν ζωντανοί, αν η κλειδαριά του θαλάμου δεν άνοιγε εγκαίρως. Τα στρώματα είναι συνθετικά, η φωτιά διαρκεί και εκλύονται τοξικές ουσίες».

Προβλήματα και κίνδυνοι στις αγροτικές φυλακές

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η Κασσαβέτεια δεν είναι κατάλληλη για ανήλικους κρατούμενους, καθώς οι 310 κρατούμενοι υπερβαίνουν κατά πολύ τις 274 θέσεις που διαθέτει το κατάστημα. Σε προηγούμενο υπόμνημά του είχε προτείνει τη μεταφορά ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα για αποσυμφόρηση.

Για τη φωτιά και τον ξυλοδαρμό, οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ δύο κρατούμενοι που έβαλαν φωτιά με αναπτήρα αναμένεται να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές διώξεις για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας.