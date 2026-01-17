Eιδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων σχεδιάστηκε από την υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η δράση υλοποιήθηκε από χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές του δήμου Θέρμης, με τη συνδρομή αστυνομικών των διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και ‘Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 83 άτομα, εκ των οποίων 81 ανήλικοι, καθώς και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ συνελήφθη ένας ενήλικος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.