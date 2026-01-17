Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου.

Οι έρευνες μεταφέρονται από τον Δήμο Φρε στην Επισκοπή Ρεθύμνου, καθώς υπήρξε μια πληροφορία που αναφέρει το patris.gr, ότι μια γυναίκα πριν 15 μέρες, όταν έβρεχε, τον είδε κάτω από μια γέφυρα και τον ρώτησε «πού πας παιδί μου με τέτοια βροχή». Εκείνος δεν απάντησε, μόνο την ρώτησε αν έχει νερό να του δώσει. Η γυναίκα του έδωσε νερό και έφυγε.

Υπενθυμίζεται ότι με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, οι εθελοντές του “Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού” ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή για δεύτερη μέρα την ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου, όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.

Σε σημερινή, μάλιστα, ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εθελοντές αναφέρουν ότι ο 33χρονος φορούσε γαλάζιο φούτερ με κουκούλα όταν εξαφανίστηκε, δημοσιεύοντας παράλληλα την πιο πρόσφατη φωτογραφία του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο, ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων, με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό, ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.