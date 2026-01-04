Ακούστε το άρθρο

Στις φλόγες τυλίχθηκε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη, τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές.

Πρόκειται για κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το συμβάν στις 3:05.

Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς ωστόσο δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.