Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου κοντά στην πλατεία Αναπήρων στη Νέα Ιωνία, όταν μία ομάδα Ρομά επιχείρησε να αρπάξει έναν νεαρό ομόφυλο τους με αλβανική καταγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα 8-10 ατόμων έσπασε την πόρτα του σπιτιού ενός 24χρονου και με χρήση σωματικής βίας τον έβαλε μέσα σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο μαύρου χρώματος. Το σκηνικό έγινε μπροστά στα μάτια της 42χρονης μητέρας του, η οποία κάλεσε το «100» και άμεσα σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, που έδωσε εντολή για αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα όμως, ο 24χρονος κατάφερε να ξεφύγει από τους επίδοξους απαγωγείς του που τελικά αποφάσισαν να εξαφανιστούν. Στην κατάθεση του στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο νεαρός υποστήριξε πως όλα έγιναν λόγω διαφοράς που είχε κάποιους άλλους Ρομά για μία νεαρή κοπέλα. Μάλιστα, αναγνώρισε και κατονόμασε τους δύο από τους εμπλεκόμενους στην αποτυχημένη απόπειρα αρπαγής.

Χρήζει επισήμανσης το γεγονός ότι η 42χρονη μητέρα του νεαρού είπε στους αστυνομικούς ότι είδε ακόμη και όπλα να βγαίνουν από την πλευρά την δραστών, με τη γυναίκα να αδυνατεί να εξηγήσει τι συνέβη με τον γιο της.