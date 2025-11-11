Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι Αρχές αργά το βράδυ της Δευτέρας 10/11 στην περιοχή της Κυψέλης, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά ενός άνδρα, την ώρα που έβγαινε από καφενείο της περιοχής.

Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές – καθώς τόσοι ήταν οι κάλυκες που εντόπισαν αργότερα οι αστυνομικοί – και τραυμάτισαν το θύμα στο πόδι.

Μόλις όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν κάποιον τραυματία. Παρά ταύτα, λίγη ώρα αργότερα ενημερώθηκαν ότι ο τραυματίας είχε μεταφερθεί με δικό του μέσο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου έσπευσαν αστυνομικοί για να πάρουν κατάθεση.

Η καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Δροσοπούλου, με την καταδίωξη να ξεκινά από το ύψος της Κρασσά και τους πυροβολισμούς να «πέφτουν» επί της Ιππολύτου, όπου έτρεξε το θύμα για να γλιτώσει.

Στην περιοχή υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς αναζητούνταν αποτυπώματα και γενετικό υλικό από το σημείο, όπως επίσης και υλικό από κάμερες ασφαλείας.