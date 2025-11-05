Συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ την ημέρα, επιβλήθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε 31χρονο αλλοδαπό αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, πήγε να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο και εξύβρισε και απείλησε τη δασκάλα του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής σε δημοτικό σχολείο της πόλης της Ρόδου, όπου φοιτά το ανήλικο παιδί.

Εκεί μετέβη, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 31χρονος αλλοδαπός ο οποίος διατάραξε την οικιακή ειρήνη του σχολείου απειλώντας και εξυβρίζοντας την εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τη rodiaki άμεσα κλήθηκε η αστυνομία, ενώ η δασκάλα προέβη σε έγκληση σε βάρος του 31χρονου πατέρα, ο οποίος συνελήφθη και προχθές δικάστηκε για τις πράξεις αυτές.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον αλλοδαπό και για τα τρία αδικήματα και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, ενώ με την ίδια απόφαση μετέτρεψε την ποινή προς 10 ευρώ την ημέρα με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.