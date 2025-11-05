Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών μπήκε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα στην πλαϊνή είσοδο μπαρ – κλαμπ στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν κάποιο είδος εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λασσάνη, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που πριν από μερικές ημέρες δολοφονήθηκε ένας Βούλγαρος ποινικός.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα εξετάσει μεταξύ άλλων εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ενώ το ΤΕΕΜ εντόπισε υπολείμματα από φυτίλι που χρησιμοποιήθηκε στην έκρηξη.