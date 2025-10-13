Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν το μόλις 12 μηνών βρέφος που κατέληξε στη ΜΕΘ, καθώς βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο σπίτι του στα Πατήσια, επειδή είχε εισπνεύσει τα ναρκωτικά που κάπνιζε δίπλα του ο πατέρας του.

Το κοριτσάκι βρέθηκε από τη μητέρα του χωρίς τις αισθήσεις του με τη γυναίκα αρχικά να νομίζει πως κοιμάται βαριά.

Η μητέρα το σκούνταγε και αυτό δεν αντιδρούσε και έτσι φώναξε για βοήθεια, ενώ οι γείτονες είδαν τη γυναίκα να κλαίει πάνω από το παιδί.

Αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το κοριτσάκι στο Παίδων και οι γιατροί έδωσαν τιτάνια «μάχη», ώστε να το κρατήσουν στη ζωή.

Ανταποκρίθηκε θετικά και γρήγορα στη φαρμακευτική αγωγή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 13/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», το παιδί είναι καλύτερα στην υγεία.

Επίσης, σύμφωνα με τους γιατρούς, το παιδί φαίνεται πως είχε εισπνεύσει τη ναρκωτική ουσία, αλλά δεν είχε κάνει κατάποση αυτής.

Το μωρό ανταποκρίθηκε θετικά και γρήγορα στη φαρμακευτική αγωγή και το μεσημέρι της Κυριακής 12/10 αποσωληνώθηκε, παραμένοντας πάντως υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο πατέρας του βρέφους συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.