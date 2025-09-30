Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της σε κεντρικό σημείο της πόλης της Λαμίας, με μια μητέρα να καταγγέλλει τον γιο της.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Λαμίας, έφτασαν στο σπίτι όπου συνέβη το επεισόδιο και συνέλαβαν τον 20χρονο δράστη, καθώς σύμφωνα με τη μητέρα του, την είχε απειλήσει και στη συνέχεια την είχε χτυπήσει με τα χέρια του στο κεφάλι και γενικά σε όλο της το σώμα.

Οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9/25) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, αλλά και της σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, αιτία του επεισοδίου ήταν ότι ο νεαρός ήθελε λεφτά για ναρκωτικά και δυστυχώς η τοξικοεξάρτηση είναι αυτή που τον κάνει να φέρεται άσχημα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το «θύμα» τον έβρισε και για αυτό θύμωσε, όχι όμως ότι τη χτύπησε.

Δυστυχώς, για εκείνον το παρελθόν του έκρυβε ακόμη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και το Δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 27 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο κατηγορούμενος θα πάρει το δρόμο για Κατάστημα Κράτησης της χώρας.