Για τη σχέση του με την μητέρα του άτυχου Άγγελου που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη ύστερα από βαριά κακοποίηση μίλησε ο πατέρας του παιδιού.

Ο βιολογικός πατέρας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται ότι και εκείνος συμμετείχε στην κακοποίηση του παιδιού, αλλά και της προφυλακισμένης μητέρας του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσες φορές μίλησε με το παιδί με βιντεοκλήση ποτέ δεν διέκρινε σημάδια κακοποίησης και πως το παιδί φαινόταν χαρούμενο με τη ζωή του στην Κρήτη με τη μητέρα του και τον σύντροφο της.

Αναλυτικά όσα υποστήριξε στην παρουσία του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»:

«Έχω μετανιώσει και μακάρι να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Μακάρι να έκανα σωστές κινήσεις για να αναγνωρίσω νωρίτερα τον Άγγελο. Ποτέ δεν κακοποιούσα τον Άγγελο. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ποτέ δεν τον βάρεσα τον Άγγελο. Έχω αδέρφια, ποτέ δεν κακοποίησα τον γιο μου ούτε την μητέρα του. Όταν πήγα στον Ωρωπό για να αναγνωρίσω το παιδί, δεν χτύπησα κανέναν. Πέταξα το κινητό μου κάτω γιατί δεν με άφηναν να αναγνωρίσω το παιδί.

Το παιδί το είδε στις 9 Δεκεμβρίου του 2023. Ζητούσα να δω το παιδί και δεν με άφηναν. Υπάρχουν μηνύματα. Είχα μιλήσει μαζί της όταν ήταν στην Κρήτη και με τον σύντροφο της. Είχα δει και τον Άγγελο και το παιδί φαινόταν χαρούμενο. Ήξερα ότι ζούσαν στην Κρήτη. Επέμενα να αναγνωρίσω το παιδί. Τότε συμφώνησε να αναγνωρίσω το παιδί, μετά με μπλόκαρε από παντού και στη συνέχεια έμαθα ότι ο Άγγελος πέθανε», είπε ο πατέρας του παιδιού.