Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αιματηρό επεισόδιο, χθες τα ξημερώματα, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όταν 36χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 34χρονο, Τούρκο οδηγό φορτηγού.

Τα δύο άτομα νοσηλεύονται φρουρούμενα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καθώς μετά τις καταθέσεις που έδωσαν και σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Πρωτοδικών αποφασίστηκε η κράτησή τους- η μεν 36χρονη (ημεδαπή) για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, ο δε 34χρονος αλλοδαπός για παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα στο φορτηγό του 34χρονου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.