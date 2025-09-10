Με την κατάθεση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, συνεχίζεται η ανάκριση που εκκρεμεί σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος είναι μεταξύ των συγγενών των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, πέρασε το κατώφλι του Εφετείου συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Κατά την είσοδό του στο Εφετείο, στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι τον αγκάλιασε. Όπως είπε, του το ζήτησε ο φίλος του γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να καταλαβαίνει τι βιώνει ο Νίκος Πλακιάς.