Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, τα δύο αδέλφια, 57 και 47 χρόνων στα Χανιά, που κατηγορούνται ως μέλη της «μαφίας της Κρήτης» για κακουργηματική εκβίαση.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, βαρύνονται με την κατηγορία της εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά την άφιξή τους στην Εισαγγελία Χανίων, έξω από το κτίριο επικράτησε αναταραχή, με τους συγγενείς των δύο ανδρών να φωνάζουν «Σκάει η φούσκα».

Οι δύο άνδρες, που κατηγορούνται και για εμπλοκή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή. Αμέσως μετά, όμως, είχαν συλληφθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην κατηγορία της κακουργηματικής εκβίασης για την οποία απολογούνται σήμερα.