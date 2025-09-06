Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκβίασης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι απολογίες, λόγω του όγκου του αριθμού των συλληφθέντων, είχαν χωριστεί σε δύο ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή.

Συνολικά μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 31 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των κατηγορουμένων υπάρχουν και άτομα που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε φυλακή.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν κατά τη διήμερη διαδικασία προσωρινά κρατούμενοι είναι δύο άτομα που φέρονται να έχουν διαβαθμισμένο ρόλο στην υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, ένας 36χρονος και ένας 53 χρονος.

Ως προς τα δύο αδέρφια, έναν 57χρονο και έναν 47χρονο, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία που αφορά στα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ υπήρξε εκ νέου σύλληψη για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην κατηγορία της κακουργηματικής εκβίασης, για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη.