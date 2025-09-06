Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στα Χανιά.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ, απολογήθηκαν και οι τελευταίοι, στον Ανακριτή Χανίων, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από το πρωί.

Συνολικά, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι 14 άτομα, σύμφωνα με το zarpanews, για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματισθεί και αφορά υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, μέσα στα άτομα που έχουν προφυλακιστεί βρίσκονται ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και η σύζυγός του.

Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως τα πρόσωπα που είχαν ηγετική θέση στη «μαφία της Κρήτης»

Παράλληλα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι (αδέρφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση. Η προφυλάκισή τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία άνοιξε και ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθερα με τον περιοριστικο όρο της μη εξόδου από την χώρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.