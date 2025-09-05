Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες της δεύτερης ομάδας συλληφθέντων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι υπόλοιποι 16 που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews, τα δύο αδέρφια, που φέρονται να έχουν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία, ενώ υπήρξε εκ νέου σύλληψη για τη δεύτερη δικογραφία για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν την Τρίτη.

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ακόμα δύο εκ των συλληφθέντων, ένας 36χρονος άνδρας που φέρεται να είχε αναβαθμισμένο ρόλο και η 36χρονη σύζυγός του.

Νωρίτερα το μεσημέρι είχε κριθεί προφυλακιστέος ένας ακόμα, 53χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης ανήκει στους συλληφθέντες που φέρονται να είχαν αναβαθμισμένο ρόλο.

Επιπλέον, δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.

Οι απολογίες, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία, αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών απομένει να περάσουν την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι.

Έρχονται εντάλματα σύλληψης

Τίποτα δεν αποκλείει σήμερα να εκδοθούν τα πρώτα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση της δεύτερης δικογραφίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν σε εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργια, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησ, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Κάποιοι από τους κατηγορούμενους εμφανίζονται να έχουν φτάσει στο σημείο να πωλούν όπλα ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο αντί ποσών 2.500 – 5.000 ευρώ.

Με ενδιαφέρον αναμένονται τα ευρήματα της ΑΑΔΕ από το άνοιγμα θυρίδων και τραπεζικών λογαριασμών εσωτερικού και εξωτερικού.

«Στρατηγός» και «Αυστραλός» είναι τα προσωνύμια των δυο ανθρώπων που θεωρούνται “κλειδιά” στην υπόθεση.

Βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει τις δοσοληψίες έξω από το σπίτι του «Στρατηγoύ» στα Χανιά. Ο 68χρονος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του.

Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».