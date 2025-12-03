Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 16χρονος που συνελήφθη στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα και κινούμενος επικίνδυνα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Ο ανήλικος οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει, περνώντας μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Ο ανήλικος ομολόγησε δύο ακόμη κλοπές δίκυκλων μηχανών, τις οποίες τέλεσε τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ίδιος φέρεται να διαθέτει ποινικό παρελθόν, καθώς είχε καταστεί κατηγορούμενος, πάλι για κλοπές, και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, σταθμίζοντας όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις εξηγήσεις που έδωσε στην απολογία του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατατέθηκε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που θα αποφασίσει η ανακρίτρια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.