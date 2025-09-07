Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα αναφορικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά.

Ένα βίντεο καταγράφει μέλη της οργάνωσης στην Κρήτη την ώρα που διακινούν ναρκωτικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε η ΕΡΤ φαίνεται μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων.

Δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: