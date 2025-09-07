Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο φερόμενος αρχηγός της μαφίας στην Κρήτη, κατηγορώντας την Εκκλησία πως διεκδικεί την περιουσία του, την οποία κληρονόμησε από τον παππού του.

Μιλώντας στο Star μετά την απολογία του, δήλωσε πως «δεν είχαμε καμία σχέση με αυτή την ψεύτικη εγκληματική οργάνωση. Τουλάχιστον ψεύτικη για μένα και τον αδερφό μου, γιατί δεν γνωρίζαμε κανέναν από τους ανθρώπους που ήταν στο κατηγορητήριο και δεν είχαμε καμία σχέση με όπλα και ναρκωτικά όπως αποδείχθηκε. Όλα ήταν μια φούσκα και για αυτό τον λόγο αφεθήκαμε ελεύθεροι χθες το απόγευμα».

«Αυτά τα 175 στρέμματα που λένε ότι έχουμε, είναι του αδερφού μου, δεν είναι δικά μου και τα έχει νόμιμα από τον παππού του και έχει πολλά από αυτά τα στρέμματα αγοράσει από έναν προηγούμενο μεγάλο επιχειρηματία, που έχει αποβιώσει. Η μονή δεν έχει καμία σχέση με τα 175 στρέμματα. Η μονή έχει κερδίσει δικαστήριο από το ελληνικό δημόσιο 750 στρέμματα. Έχει αυτά τα 750. Δεν έχει όπου κοιτάει ότι είναι δικά της», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμείς φθάσαμε να προσπαθούμε να απολογούμαστε για την περιουσία που έχουμε από τον παππού μου. Γιατί κάποια στιγμή η Εκκλησία ήθελε να την πάρει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι συνολικά μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 31 κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν κατά τη διήμερη διαδικασία προσωρινά κρατούμενοι είναι δύο άτομα που φέρονται να έχουν διαβαθμισμένο ρόλο στην υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, ένας 36χρονος και ένας 53 χρονος.

Ως προς τα δύο αδέρφια, έναν 57χρονο και έναν 47χρονο, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία που αφορά στα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ υπήρξε εκ νέου σύλληψη για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην κατηγορία της κακουργηματικής εκβίασης, για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη.