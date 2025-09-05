Τις δικές του εξηγήσεις έδωσε ο αρχιμανδρίτης και εφημέριος της Ενορίας Στερνών, Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, για την εμπλοκή του ονόματός του σε δικογραφία για την υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης».

Το όνομά του αναφέρεται στη δικογραφία της υπόθεσης καθώς είχε συνομιλία με τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος.

«Μου ζήτησε να μεταβώ στο χώρο του, που έχει ένα παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου, να τελέσω έναν αγιασμό. Στον αγιασμό αυτό δεν ήμουν μόνος μου, ήταν και άλλοι επιφανείς της τοπικής κοινωνίας. Το εκκλησάκι αυτό επειδή είναι στο όνομα του Αγίου Λαζάρου και έχω στην κατοχή μου τεμάχιο λειψάνων του αγίου, που βρίσκεται μέσα στην εικόνα, είπα ότι θα φέρω την εικόνα για να προσκυνήσετε και να πάρετε την ευλογία» είπε αρχικά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τον κατηγορούμενο, τον οποίο, όπως είπε, γνωρίζει, καθώς εκκλησιαζόταν στην ενορία του. «Προσφάτως ευχαρίστησα και δημόσια το πρόσωπό του, έκανε μία δωρεά προθύμων για απόρους που υπάρχουν στην ενορία».

Ερωτηθείς για το ύφος της συνομιλίας, το οποίο είναι πέραν τις οικειότητας και έχει μία γλώσσα πολύ πιο λαϊκή, υποστήριξε: «Όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι αυτά που έχεις (τα λείψανα) δεν είναι γνήσια, εγώ… μπορεί εκείνη τη στιγμή να ήρθα σε μια στάση αδυναμίας».

«Δεν ζήτησα ποτέ ούτε θα ζητήσω ποτέ από κανέναν να κάνει παρέμβαση για κάποιο εκκλησιαστικό γεγονός»

«Μέσα σε αυτή τη δικογραφία δεν εμπλέκεται αλλού το όνομά μου παρά μόνο σε κάποιες συνομιλίες, που έχουν γίνει με τρίτους, όπως αυτό που έχει ”σηκωθεί” πολύ με τον κύριο Καμμένο. Δεν ζήτησα ποτέ ούτε θα ζητήσω ποτέ από κανέναν να κάνει παρέμβαση για κάποιο εκκλησιαστικό γεγονός. Το μόνο που κάνω είναι να ζητώ βοήθεια από επιχειρηματίες ή από διάφορους φορείς για την ενορία μου που καλούμαι να διακονήσω τα τελευταία δύο χρόνια», ξεκαθάρισε ο αρχιμανδρίτης.

Στη συνέχεια όταν ερωτήθηκε γιατί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος ζητούσε επίμονα από την Πάνο Καμμένο να γίνει μητροπολίτης ο π. Μελχισεδέκ, ο ίδιος απάντησε: «Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο συγκεκριμένος μιλούσε με όλους τους φορείς και της Κρήτης αλλά και της τοπικής κοινωνίας, μιλούσε με εισαγγελείς, μιλούσε με διάφορους».

Σχετικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης για να διεκδικήσει τη θέση, τόνισε μεταξύ άλλων πως «αυτό είναι θέμα Συνόδου. Δεν είναι θέμα ούτε του Τραμπ, ούτε του Καμμένου, ούτε οποιουδήποτε άλλου πολιτικού».

Για τα 175 στρέμματα του μοναστηριού Αγία Τριάδα, που φέρονται να διεκδικούν τα δύο αδέλφια που είχαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, επικαλούμενοι χρησικτησία, επεσήμανε:

«Για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας για τα 175 στρέμματα, το γνώριζαν όλες οι εκκλησιαστικές αρχές εδώ. Ποτέ δεν είχαμε μια τέτοια συζήτηση (για το θέμα της συγκεκριμένης Εκκλησιαστικής περιουσίας). Αυτός θεωρούσε ότι είχε λήξει το θέμα με την περιουσία εκεί».

«Δεν είμαι εγώ ο κληρικός με τα ροζ βίντεο»

«Επειδή έχουν βγει ότι υπάρχουν κάποια ροζ βίντεο που αφορούν έναν κληρικό, αυτός ο κληρικός δεν είμαι εγώ. Ούτε τα ροζ βίντεο, ούτε οι αγοραπωλησίες, ούτε οτιδήποτε άλλο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία που δεν αναφέρεται το όνομα μου δεν έχω εμπλοκή» είπε τέλος ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.