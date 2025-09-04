Νέες ηχογραφημένες συνομιλίες του πρώην προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με έναν εκ των εγκεφάλων της Μαφίας της Κρήτης έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σ’ αυτές, ο Πάνος Καμμένος ακούγεται να αναφέρει στον γνωστό του, ότι μετέφερε το «ρουσφέτι» που του ζητούσε «στο επιτελείο του Τραμπ». Παράλληλα ο Πάνος Καμμένος ακούγεται να αναφέρεται και σε «παγιδεμένο» δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο θα έμενε, από το οποίο ο αρχηγός της σπείρας με τον οποίο μιλά φέρεται να έβγαλε τους «κοριούς».

Στη συνομιλία που μετέδωσε το OPEN ανέφερε:

Αρχηγός σπείρας: Να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας.

Καμμένος: Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο.

Αρχηγός σπείρας: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικανούς το δώσαμε πάνω αυτό;

Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Αρχηγός σπείρας: Τέλος, τότε είμαστε οκ.

Καμμένος: Το θέμα είναι ό,τι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Αρχηγός Σπείρας: Ε, τέλος, άμα το έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι

Δημοκρατικός, δηλαδή της Σούδας. Γιατί είναι και μ… αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν.

Αρχηγός Σπειράς: Ωραία, πρόεδρέ μου, άκουσε. Την άλλη εβδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις, θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά.

Καμμένος: Πάρε με το πρωί γιατί τώρα εγώ τέτοια ώρα αρχίζω να μιλάω με έξω.

Σε άλλο τμήμα της συνομιλίας ακούγονται να λένε:

Αρχηγός Σπείρας: Εντάξει προεδράρα μου. Και να θυμάσαι το μ… που μας πήγε κόντρα. Ήταν ο Χ… ο Π… που είναι τώρα στο Ρέθυμνο αστυνομικός διευθυντής. Να θυμάσαι.

Καμμένος: Άκου τον π… Τον θυμάμαι που έβγαλες τους κοριούς εσύ.

Αρχηγός Σπείρας: Στις κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Στις κουρτίνες που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χαχαχα.

Καμμένος: Είχε βάλει ο π… και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ.

Αρχηγός Σπείρας: Ναι, ναι, ναι

Καμμένος: Και στις πρίζες.