Αντίστροφα μετρά ο χρόνος ώστε να περάσουν την πόρτα του ανακριτή τα δύο αδέρφια που εμπλέκονται στη μαφία της Κρήτης και φέρονται να είχαν αρχηγικούς ρόλους. Η απολογία τους θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, 10 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Την ίδια στιγμή σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις που βλέπουν συνεχώς το «φως» της δημοσιότητας, ενώ έγιναν γνωστές και συνομιλίες που είχαν ο «Στρατηγός» και ο «Αυστραλός», δύο από τα πρόσωπα-κλειδιά στην υπόθεση.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις δοσοληψίες έξω από το σπίτι του «Στρατηγού» στα Χανιά

Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί δε κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».

Ο 68χρονος «Στρατηγός» φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης και σε βίντεο καταγράφεται να κάνει δοσοληψίες έξω από το σπίτι του στα Χανιά.

Ο «Στρατηγός» είναι γνώριμος των Αρχών και είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του.

Διάλογος 1

«Αυστραλός»: Με το γκομενάκι χθες καλά όλα;

«Στρατηγός»: Ρε φίλε όλα καλά, αλλά δεν κατάλαβα ποιος είσαι, πες μου δεν κατάλαβα ποιος είσαι.

«Αυστραλός»: Έλα μωρέ, χθες το απόγευμα δε σμίξαμε 5 η ώρα;

«Στρατηγός»: Λοιπόν, σε ένα… σε ένα τέταρτο θα είμαι στη βάση μου, σε 20 λεπτά, αν θες να έρθεις έλα και μιλούμε αποκεί, εντάξει;

Ο «Στρατηγός» φέρεται να προμήθευε ναρκωτικές ουσίες στον ιδιοκτήτη πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων.

Διάλογος 2

«Ιδιοκτήτης πάρκινγκ»: Άκου, σου έχω δώσει 100 φορές. Χθες μου ζήτησες λεφτά και μαύρο. Και σ’ τα έδωσα. Σε έχω γράψει, καταγραμμένο απ’ τις κάμερες. Ρε μαλάκα δεν είμαι ο Άγιος Παΐσιος ρε… πρεζέμπορας είμαι, ρε.

Ο αστυνομικός και η δεύτερη δικογραφία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «Υποβοήθηση Εγκληματικής Οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χτες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

Παράλληλα ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και αφορά σε καταπάτηση και πώληση σε ξένους αγοραστές 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδος.

Μέσα σε διάστημα 3 ετών, 175 στρέμματα στην περιοχή του Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων πέρασαν στην κυριότητα ντόπιων επενδυτών για να καταλήξουν στη συνέχεια σε Ισραηλινούς και Γερμανούς. Στο σκάνδαλο με τη μοναστηριακή γη που σε ζημία φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ και αποκαλύπτει η δεύτερη δικογραφία, εμπλέκονται 6 άτομα μεταξύ των οποίων επίσκοπος, δικηγόρος και τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες.

Ειδικότερα στις 8/4/2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα πρόσωπα που ακούγονται ως πιθανοί διάδοχοι του μακαριστού Μητροπολίτη Κυδωνίας & Αποκορώνου Δαμασκηνού και ποιο από αυτά είναι του περιβάλλοντός τους και άμεσα χειραγωγήσιμο, ώστε να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους.

Οι κατηγορούμενοι για να πετύχουν αρχικά την πώληση σε Ισραηλινό επιχειρηματία επικαλούνταν έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν ανήκαν στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος. Πρόκειται για τη βεβαίωση που τους χορήγησε το 2017 ο κατηγορούμενος αρχιμανδρίτης και ανέφερε πως τα 175 στρέμματα δεν ανήκουν στην Ιερά Μονή.

Για την εξάρθρωση της οργάνωσης που είχε βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε πως οι κατηγορούμενοι εκβίαζαν κληρικούς με φωτογραφίες και βίντεο.