Ο πατέρας του 14χρόνου που έριξε στο έδαφος έναν 60χρονο άνδρα σε δρόμο του Ηρακλείου Κρήτης έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο ανήλικος δέχθηκε πρώτος επίθεση από τον οδηγό με αποτέλεσμα να αμυνθεί και να απωθήσει τον 60χρονο άνδρα.

«Έχει πρόβλημα, είναι καρδιακός ο μικρός. Αυτοί περπατούσαν στο δρόμο και λέει ο άλλος “πιάστε άκρη”. Τους βρίζει μετά. Λέει ο δικός μου “εδώ μπορούμε να περπατήσουμε” και τραβάει χειρόφρενο, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο και τον πιάνει από το λαιμό και τον στριμώχνει στο αυτοκίνητο. Και επειδή φοβήθηκε λέει “μην με πνίξει και τον έριξα κάτω”», είπε στο MEGA ο πατέρας του 14χρονου.

«Μου έχει κάνει γρατζουνιές στο λαιμό, με ακούμπαγε στο αυτοκίνητο και εκεί λέει “φοβήθηκα” και “τα βάζεις με έναν 14 ετών;”. Έχει σημάδια. Του είπα “μαλώνεις με έναν 60χρονο;” και λέει “ρε μπαμπά δεν έκανα κάτι”. Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Άλλο να τον ρίξει κάτω και άλλο να τον χτυπάει», συμπλήρωσε ο πατέρας.

Από την πλευρά της η αδερφή της φίλης του 14χρονου δήλωσε: «δεν γίνεται να άφησε το αμάξι στη μέση του δρόμου με ανοιχτή την πόρτα και να μπήκαμε εμείς στο αμάξι να τον χτυπήσουμε. Εκείνος προκάλεσε όλο το συμβάν και εμείς αμυνθήκαμε γιατί φοβηθήκαμε».



«Όταν αντιλαμβάνομαι ότι κάτι γίνεται, ένα περιστατικό, αρχίζω και φωνάζω “θα καλέσω την αστυνομία”. Μόλις είπα ότι θα την καλέσω, ο νεαρός ξεκίνησε με τις κοπέλες προς τα επάνω και ο κύριος μπήκε στο αμάξι. Ο κύριος πέρασε από το αμάξι μπροστά από τον νεαρό, πήγε και πάρκαρε 15-20 μέτρα πιο πάνω και άνοιξε το παράθυρο, κάτι του είπε “θα το πω του πατέρα σου, θα σε κάνω ρεζίλι”», διηγήθηκε από την πλευρά του αυτόπτης μάρτυρας.