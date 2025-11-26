«Βροχή» ερωτήσεων δέχτηκε ο δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην υπόθεση των υποκλοπών από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων επιχειρηματιών – εκπροσώπων εταιρειών.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, που αρνούνται την εμπλοκή τους στην υπόθεση, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι υπήρξε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων μεταξύ ΕΥΠ και Predator.

Ο μάρτυρας, ωστόσο, επανέλαβε ότι παρακολουθήθηκε από την ΕΥΠ και πως το υλικό που συλλεγόταν από την κρατική παρακολούθηση διευκόλυνε την αποστολή συνδέσμου επιμόλυνσης με το Predator. «Το pattern δείχνει ότι ξεκινά η παγίδευση από την ΕΥΠ και ακολουθεί το Predator» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος ο οποίος ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, ζήτησε να κληθούν για να καταθέσουν δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν την επίμαχη περίοδο σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε και ο Σ. Τρίμπαλης, ο οποίος υπήρξε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση και την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου για πρώτη φορά, ότι ο ίδιος λειτουργούσε για λογαριασμό του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Γ. Λαβράνου, σημειώνοντας παράλληλα πως ήταν ενημερωμένος για τον έλεγχο στο γραφείο του και γνώριζε τις ερωτήσεις που θα του έθεταν όταν κατέθεσε στην εξεταστική της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Τρίμπαλης, για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του που προκάλεσαν αντιδράσεις, παρέδωσε στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, προκειμένου να μπουν στη δικογραφία, τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον επιχειρηματία σε κρίσιμες ημερομηνίες πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή αλλά και πριν από τον έλεγχο στο γραφείο του.