Συνελήφθη 88χρονος στον Τύρναβο, αφού άνοιξε πυρ εναντίον 18χρονου, λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το onlarissa.gr, όταν ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, το οποίο έχει κοινή αυλή με την κατοικία της εγγονής του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν ο 88χρονος αντιλήφθηκε πως ο νεαρός πλησίαζε στο σπίτι, εκνευρίστηκε, καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση του με την εγγονή του. Σε μια στιγμή έντασης, πήρε το αεροβόλο που είχε στο σπίτι του και πυροβόλησε προς το μέρος του 18χρονου.

Ο νεαρός χτυπήθηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του 88χρονου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.